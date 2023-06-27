Peugeot 207 иранской сборки в России продают за 1,5 млн рублей

В Россию по схеме параллельного начали поставлять бюджетные хетчбэки Peugeot 207, которые собираются в Иране. Стоят такие машины у дилеров 1,5 млн рублей. Однако, если оформить машину в кредит, а свой старый автомобиль сдать по программе Trade-In, то скидка составит 510 000 рублей. В итоге с учетом всех маркетинговых предложений и скидок автомобиль Peugeot 207 можно приобрести по цене 990 000 рублей.

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Дело в том, что в Иране до сих пор выпускают устаревшую модель Peugeot 207, тогда как во всем мире ее сняли с производства еще в 2014 году. В Иране машины выпускает предприятие Iran Khodro. Под капотом у Peugeot 207 установлен двигатель TU5 рабочим объемом 1,6 литра 113 лошадиных сил. В паре с двигателем установлен классический шестиступенчатый гидромеханический автомат.

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