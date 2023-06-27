McLaren Applied представила электроcамокат

Для покупки доступны две версии: начального уровня и флагманская. Первую оснастили аккумулятором на 468 Втч. При движении со средней скоростью в 19 километров в час электросамокат сможет проехать до 40 километров. Флагманский Series 1 Max получил батарею на 702 Втч, которой хватит на 61 километр при скорости до 40 километров в час. Полная зарядка электросамокатов займет менее трех часов. Чтобы перевести Lavoie в складной режим достаточно нажать на встроенную в нем кнопку.