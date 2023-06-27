Водителя Tesla обвинили в таране грузовика из-за автопилота

Автомобиль Tesla , ехавший с помощью автопилота, врезался в припаркованный у дороги грузовик. Об этом сообщает Reuters .

Инцидент произошёл ночью 23 июня в Пенсильвании. Электромобиль протаранил грузовик, который использовали в качестве ограждения при дорожных работах. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, однако 18-летнему водителю Tesla предъявили обвинение в безответственном вождении.