Водителя Tesla обвинили в таране грузовика из-за автопилота
Автомобиль Tesla, ехавший с помощью автопилота, врезался в припаркованный у дороги грузовик. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошёл ночью 23 июня в Пенсильвании. Электромобиль протаранил грузовик, который использовали в качестве ограждения при дорожных работах. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, однако 18-летнему водителю Tesla предъявили обвинение в безответственном вождении.
В данный момент представители Tesla никак не прокомментировали ситуацию. Местные власти начали расследование, чтобы установить детали инцидента.
Ранее компания Changan представила конкурента Tesla Model S.
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