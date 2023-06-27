В России начались продажи электрокара Lucid Air за 21 миллион рублей

На российском авторынке начались продажи электрического седана из США Lucid Air. Об этом сообщает Autonews.ru .

Российская цена новинки – 21 миллион рублей. В эту цену входят 12 камер кругового обзора, система помощи при вождении, дверные доводчики, система бесключевого доступа, обогрев и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, передняя панель с тремя жидкокристаллическими дисплеями, премиальная аудиосистема, а также климат-контроль.

В данный момент граждане России могут приобрести Lucid Air в единственной комплектации Grand Touring. Под капотом этой модели находятся два электромотора мощностью в 812 л.с. в сумме, а также 1200 Н·м крутящего момента. Емкость электробатареи составляет 112 кВт·ч – этого хватит на 830 км. пути.