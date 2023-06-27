Россиян предупредили о наказании за ремонт машин на даче

За ремонт или мойку машин на даче россияне рискуют получить штраф. О возможном наказании владельцев садовых участков предупредил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет News.ru.

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Эксперт пояснил, что речь идет об организации автосервиса или автомойки на даче.

«В ряде регионов РФ сохраняется тенденция открытия автосервиса или металлоремонта на дачах. Такие действия абсолютно неправомерны и являются прямым нарушением земельного законодательства. За это грозит штраф в пять тысяч рублей и предписание о запрете вести такую деятельность», — рассказал Чаплин.

Специалист уточнил, что вести бизнес в СНТ можно на землях общего пользования, однако для этого необходимо получить одобрение собственников других участков. При этом открыть автомойку или автосервис все равно не получится, так как они вредят окружающей среде. При мытье машин в почву попадет химия, а при ремонте — масло.