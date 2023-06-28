В России задумали ввести максимальную наценку на отечественные автомобили

Национальный союз защиты прав потребителей выступил с предложением установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей отечественной сборки на уровне 15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации председателю правительства Михаилу Мишустину.

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По мнению главы союза Павла Шапкина, вполне возможно увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. «Разница между ними должна составлять не более 15 процентов», — уверен он.