Беспилотники «Яндекса» испытывают в Сербии

Международная дочерняя компания «Яндекса» начала тестировать беспилотные автомобили в Сербии. Беспилотники запустили в тестовом режиме в районе Новый Белград. Как выяснил ТАСС, фирма Self-Driving Group, которая входит в структуру «Яндекса» и курирует испытания, после реструктуризации будет выделена в самостоятельную компанию. Между тем, у «Яндекса» уже есть офис в Белграде, а осенью там же откроется и второй.

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«Яндекс» приступил к испытаниям беспилотных автомобилей шесть лет назад. В 2018-м беспилотники запустили в Иннополисе (Республика Татарстан) и Москве, летом 2019 года был открыт офис разработки беспилотников в Израиле, а в 2020-м — в штате Мичиган, США. В марте 2022-го испытания в США были приостановлены, после чего появилась информация о том, что «Яндекс» сократил сотрудников местного представительства.

Согласно новой информации, которую подтвердили ТАСС представители компании, «дочка» «Яндекса», международная фирма Self-Driving Group, станет независимой. Она уже приступила к испытаниям автономных машин в Белграде.