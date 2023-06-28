BMW представила свою самую мощную модель с четырьмя цилиндрами

Концерн BMW представил новую версию кроссовера X1 под названием M35i xDrive. Как сообщает Autonews.ru, он станет самым мощным BMW с четырехцилиндровым мотором.

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Главное отличие — глубокая модернизация двухлитрового турбодвигателя. В первую очередь инженеры добивались повышения его прочности. Усиленный коленвал и шатунно-поршневая группа, а также специальная система охлаждения поршней позволили увеличить давление наддува. В результате мощность двигателя выросла до 316 л.с..

В паре с мотором работает семиступенчатый «робот». Максимальная скорость X1 M35i xDrive — 250 км/ч. Разгон до 96 км/ч занимает 5,2 секунды. Дополнен автомобиль регулируемой спортивной подвеской, а в качестве опции доступны комбинированные тормозные механизмы с керамическими элементами.

По умолчанию автомобиль имеет полный привод и умную электронику. С помощью системы стабилизации она имитирует работу межосевых дифференциалов повышенного трения.