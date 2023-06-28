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В Минпромторге рассказали о новом российском автомобиле эконом-класса

В 2024 году АвтоВАЗ планирует представить новый автомобиль LADA Iskra. В линейке производителя он займет нишу между Granta и Vesta, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минпромторга. Расширить модельный ряд планирует также завод «Москвич».

В Минпромторге рассказали о новом российском автомобиле эконом-класса
© Сергей Петров/NEWS.ru

Отечественные автопроизводители постоянно работают над диверсификацией предложения на российском автомобильном рынке. Например, помимо уже поставленных на конвейер моделей Lada, АавтоВАЗ планирует представить автомобиль Lada Iskra в 2024 году, в линейке производителя он займет нишу между Granta и Vesta, — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Также там отметили, что расширение модельного ряда прорабатывается и заводом «Москвич». Что касается более высокого сегмента, то Группа ГАЗ уже прорабатывает вопрос организации производства автомобилей «Волга», добавили в пресс-службе.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что линейка модели Granta будет снята с производства после 2026–2027 годов. Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в первом квартале 2025 года, добавил глава компании.