В Россию привезли семиместный Volkswagen Tiguan

Один из дилеров привез в Россию новый Volkswagen Tiguan L. Как выяснила "Российская газета", за семиместный автомобиль 2023 года без пробега просят 4 990 000 рублей.

© www.autohome.com.cn.

Tiguan L - это удлиненная версия популярного кроссовера Volkswagen. Колесная база такой машины увеличена на 110 мм. Также на 116 мм увеличили задний свес. В итоге Tiguan L оказался даже длиннее Skoda Kodiaq: 4735 против 4697 мм.

В объявлении говорится, что у выставленного на продажу автомобиля двигатель 2.0 TSI, который выдает 220 л.с., и роботизированная коробка DSG. Привод - полный.

Среди опций можно выделить систему адаптивного освещения IQ. Light, электронную приборную панель, сенсорный руль, камеру заднего вида, 10,3-дюймовый полностью цифровой ЖК дисплей, USB и Type-C для передних и задних пассажиров, трехзонный климат-контроль, панорамную крышу c люком, адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку, ассистента движения при плохих погодных условиях, систему предотвращения столкновения и многое другое.

Напомним, выпуск модели налажен на СП SAIC Volkswagen.