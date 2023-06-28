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Peugeot анонсировала дорожную вариацию гиперкара 9X8

В последнее время ходит все больше слухов о том, что Peugeot планирует модифицировать свой гоночный гиперкар 9X8. Как пишет издание SPEEDME.RU, таким образом, на этом автомобиле можно будет ездить по дорогам общего пользования.

Peugeot анонсировала дорожную версию гиперкара 9X8
© Peugeot

На днях гендиректор Peugeot Линда Джексон дала интервью журналу Top Gear. В нем она сообщила, что 9X8 вполне могут переделать так, чтобы он соответствовал правилам StVO.

Если это будет сделано, то у Peugeot наконец-то появится флагман, который компания рекламировала на протяжении долгих лет. Следует отметить, что французский автопроизводитель ждет жестокая конкуренция, ведь многие автогиганты уже основательно закрепились в данном сегменте.