Peugeot анонсировала дорожную версию гиперкара 9X8

Peugeot анонсировала дорожную вариацию гиперкара 9X8
В последнее время ходит все больше слухов о том, что Peugeot планирует модифицировать свой гоночный гиперкар 9X8. Как пишет издание SPEEDME.RU, таким образом, на этом автомобиле можно будет ездить по дорогам общего пользования.
На днях гендиректор Peugeot Линда Джексон дала интервью журналу Top Gear. В нем она сообщила, что 9X8 вполне могут переделать так, чтобы он соответствовал правилам StVO.
Если это будет сделано, то у Peugeot наконец-то появится флагман, который компания рекламировала на протяжении долгих лет. Следует отметить, что французский автопроизводитель ждет жестокая конкуренция, ведь многие автогиганты уже основательно закрепились в данном сегменте.