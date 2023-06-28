BMW открывает новый завод по сборке аккумуляторов в Южной Каролине

Новый аккумуляторный завод BMW будет собирать аккумуляторы с использованием элементов производства AESC. BMW заложила основу для нового завода по сборке высоковольтных аккумуляторов, расположенного в Вудраффе, Южная Каролина, что стало важным шагом в плане производителя автомобилей по производству электромобилей на территории США.

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Предприятие в Южной Каролине, известное просто как «Завод Вудрафф», будет производить батареи шестого поколения, которые будут питать полностью электрические модели BMW X, производимые на его главном заводе в соседнем Спартанбурге, Южная Каролина. На новой площадке будет создано более 300 рабочих мест.

Аккумуляторные элементы, используемые в блоках, производимых в Вудраффе, будут производиться и поставляться AESC с завода по производству аккумуляторных элементов мощностью 30 ГВтч во Флоренции, Южная Каролина, который также находится в стадии строительства. На этом предприятии будут производить круглые литий-ионные аккумуляторные элементы нового формата, которые, как говорят, увеличивают плотность энергии более чем на 20%, а также улучшают скорость зарядки и запас хода до 30%. В BMW отмечают, что выбросы CO2 при производстве аккумуляторов будут сокращены на 60% за счет частичного использования вторичного лития, кобальта и никеля. Возобновляемая энергия также будет использоваться для производства.