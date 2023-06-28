Volkswagen сокращает выпуск электрокаров из-за низкого спроса

Volkswagen сокращает производство электромобилей ID.4 и ID.7 на заводе в Эмдене, так как спрос начал отставать от предложения, пишет газета Nordwest Zeitung . Из-за этого сборочные линии будут отправлены этим летом в простой.

Следующие две недели объявлены простоем для последней смены на заводе в Эмдене, также увеличен корпоративный отпуск - к трём неделям добавили ещё одну. Такие меры, по словам председателя рабочего совета Volkswagen, обусловлены снижением спроса, который оказался на 30% меньше ожидаемого.

Снижение спроса на электромобили можно объяснить несколькими факторами. Один из них: рынок "наелся", то есть те, кто хотел и мог позволить себе купить электрокар, сделали это, у остальных либо нет желания, либо денег, либо ни того, ни другого. Производителей электрических транспортных средств спасал отложенный спрос. Он сохранялся на фоне дефицита электронных компонентов, который к настоящему времени сошёл почти на нет: набранные во время кризиса поставок заявки на покупку практически отработаны, а новых, по упомянутой выше причине "сытости" рынка, попросту нет.