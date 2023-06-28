Changan открыл продажи дешевого клона Lamborghini Urus

Китайская автомобильная марка Changan запустила продажи у себя на родине кроссоверов Deepal S7. Визуально машина копирует дизайн суперкроссовера Lamborghini Urus, но при этом стоит значительно дешевле. Стоимость модели Deepal S7 составляет 149 900 юаней или 1,8 млн рублей. Машина стоит вдвое дешевле кроссовера «Москвич 3», а в качестве основного конкурента производитель называет американскую модель Tesla Model Y.

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Кроссовер доступен в двух исполнениях — гибридном и полностью электрическом. При этом у электрической версии два варианта мощности на 218 или на 258 лошадиных сил. Гибридная силовая установка построена на основе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания мощностью 95 лошадиных сил и 238-сильного электромотора.

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