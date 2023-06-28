Volvo договорилась с Tesla о зарядке автомобилей

Компания Volvo Cars переводит свои электромобили на зарядный стандарт Tesla. Как сообщается на сайте шведского автопроизводителя, соответствующее соглашение уже удалось подписать.

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Так, Volvo Cars – первый европейский бренд, который сделал такой шаг. Стоит отметить, что у автовладельцев останется возможность использовать зарядные терминалы типа CCS (Combined Charging System).

Volvo перейдет на так называемый североамериканский зарядный стандарт (North American Charging Standard, NACS). Это патентованная разработка Tesla. Процесс зарядки будет происходить по той же схеме, которую американская фирма предложила другим брендам.

Электрокарам шведской марки дадут адаптер, который позволит им подключаться к терминалам Tesla Supercharger. Это будет сделано в первой половине 2024 года. В списке таких машин — XC40 Recharge, C40 Recharge, EX90 и новейший EX30.

Volvo Cars готовится к выпуску с 2025 года электромобилей, которые изначально оснащены разъемом Tesla.