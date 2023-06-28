BMW представила самую мощную версию кроссовера X1

Кроссовер BMW X1 получил «топовую» версию с 320-сильным мотором. X1 M35i xDrive, подготовленный к 2024 модельному году, вкупе с самой мощной «турбочетверкой» может похвастаться более агрессивным внешним видом с чертами М-моделей, модернизацией подвески и другими техническими новшествами. Кроме этого, на BMW X1 дебютирует фирменная информационно-развлекательная система нового поколения iDrive 9. Продажи начнутся с США, где кроссовер появится в продаже в октябре нынешнего года.

© Motor.ru / BMW X1 M35i xDrive

Двухлитровый турбомотор для X1 M35i xDrive серьезно доработали. Среди новшеств — более прочный коленчатый вал, улучшенная система подачи масла и крышки коренных подшипников, перенесенные с шестицилиндровых двигателей. Благодаря модернизации отдача выросла до 300 лошадиных сил в европейском варианте. Для США BMW припасла еще более мощную версию на 317 сил.

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Пару мотору составляет семидиапазонная коробка передач Steptronic с двойным сцеплением со встроенным механическим дифференциалом, который сокращает разницу в скорости вращения передних колес, улучшая управляемость на поворотах. Привод полный xDrive с подвесной муфтой с электрогидравлическим управлением. Благодаря улучшениям такой X1 разгоняется с места до 100 километров в час за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

Адаптивная М-подвеска входит в перечень стандартного оборудования, клиренс здесь уменьшен на 15 миллиметров по сравнению с обычными X1. Также в арсенале кроссовера — спортивное рулевое управление и тормоза M Compound с 385-миллиметровыми вентилируемыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади.

Возросшую производительность подчеркивает внешность с элементами М-моделей. X1 M35i xDrive достались решетка радиатора с двойными черными ламелями, увеличенные воздухозаборники, выступающие боковые юбки, новый диффузор и четыре патрубка выхлопной системы по бокам. По умолчанию новинке положены легкосплавные 19-дюймовые диски, которые за доплату сменят на 20-дюймовые с эксклюзивным дизайном. Объем багажника — 540 литров (1600 литров со сложенными спинками второго ряда).

Главной фишкой салона стала новая мультимедийная система iDrive 9, которой пока нет ни у одной другой BMW. У нее новый дизайн экрана, улучшенное меню и облачная навигацией последнего поколения BMW Maps. Сохранены голосовой ассистент, сервисы BMW ConnectedDrive и другие опции предыдущей итерации. От подразделения М здесь кожаный руль, пороги и педали. В стандартную комплектацию входят сиденья с отделкой алькантарой либо кожей, а опционально предлагаются сиденья M Sport с множеством электрорегулировок и подсвеченным логотипом M в верхней части спинок.