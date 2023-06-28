В России предложили ограничить наценку на отечественные машины

Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой установить предельную надбавку к стоимости на отечественные автомобили для дилеров не выше 15%. Об этом пишут «Известия».

В письме организации, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, приводится статистика «Автостата». Согласно ей, за I квартал 2023 года средняя цена нового автомобиля выросла на 11%, в 2022 году — на 20%.

В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика цен обусловлена не только объективными причинами, но и тем, что участники рынка искусственно завышают стоимость машин.

«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров», — уверен глава союза Павел Шапкин.

Он привел в качестве примера уже зафиксированную в Налоговом кодексе максимальную цену пачки сигарет.

В свою очередь вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов обратил внимание на то, что цены зачастую зависят от спроса и наличия автомобилей и в большинстве случаев дилеры «вынуждены довольствоваться 2% или продавать автомобили в убыток».

«Есть случаи, когда во время ажиотажного спроса цены взлетают, но это вызвано дефицитом машин на рынке», — констатировал он.