Автомобилист запрыгнул на ходу в эвакуатор со своим спорткаром

В Москве мужчина запрыгнул на эвакуатор, который увозил его спорткар Mercedes-Benz AMG GT. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео от очевидца.

© Газета.Ru

Бегущего за эвакуатором мужчину заметили на улице Большой Никитской. Автолюбитель зацепился за дверную ручку спорткара и запрыгнул на эвакуатор. Когда грузовая машина остановилась, мужчина открыл дверь и сел в салон купе.