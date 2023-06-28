Toyota скептически оценивает перспективы тотальной электрификации

Toyota Motor Company скептически относится к многочисленным автопроизводителям, стремящимся электрифицировать весь свой модельный ряд, сообщает Bloomberg со ссылкой на Гилла Пратта, генерального директора и главного научного сотрудника Исследовательского института Toyota.

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По словам Пратта, переход на полностью электрическое движение займет гораздо больше времени, чем все ожидали в отрасли. Основная причина заключается в том, что во всем мире не хватает мощностей для добычи ресурсов, необходимых для полностью электрических силовых агрегатов. Еще одной острой проблемой является отсутствие инфраструктуры, усугубляемое невозможностью ее быстрого развития.