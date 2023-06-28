Toyota скептически оценивает перспективы тотальной электрификации

Toyota снова выступает против тенденции тотальной электрификации
Toyota Motor Company скептически относится к многочисленным автопроизводителям, стремящимся электрифицировать весь свой модельный ряд, сообщает Bloomberg со ссылкой на Гилла Пратта, генерального директора и главного научного сотрудника Исследовательского института Toyota.
По словам Пратта, переход на полностью электрическое движение займет гораздо больше времени, чем все ожидали в отрасли. Основная причина заключается в том, что во всем мире не хватает мощностей для добычи ресурсов, необходимых для полностью электрических силовых агрегатов. Еще одной острой проблемой является отсутствие инфраструктуры, усугубляемое невозможностью ее быстрого развития.
Все эти ограничения, считает Пратт, можно преодолеть со временем, но пока речь идет о чистых электромобилях на батареях, нехватка ресурсов затянется на десятилетия вперед. Выбор более сложного и изощренного подхода к электрификации, в частности, разработка превосходных гибридных силовых агрегатов и силовых агрегатов на топливных элементах, облегчит переход для большинства автопроизводителей и уменьшит воздействие на окружающую среду.