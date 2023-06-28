Раритетный Mercedes-Benz отмыли впервые за почти 30 лет

Уникальный Mercedes-Benz 220 SE, выпущенный в 1965 году, провел в сарае почти 28 лет и, пройдя полную процедуру очистки и полировки, оказался в прекрасном состоянии. Об этом пишет Auto.ru.

Владелец утверждает, то это не просто классический Mercedes-Benz, а именно этот автомобиль был представлен на автосалоне в Нью-Йорке или Чикаго. Машина оснащена люком в крыше, а салон выполнен из красной кожи.

YouTube-канал WD Detailing показал, как удалось вернуть автомобилю прекрасный внешний вид. С машины сначала смыли грязь, обработав ее специальными средствами, а затем отполировали. При этом большая часть ковров и кожаной обивки салона была снята и находилась в багажнике машины, что облегчило работу по отчистке.

После того, как автомобиль полностью отмыли и заменили аккумулятор, владелец без особых проблем запустил двигатель. Машина оказалась в прекрасном состоянии, несмотря на небольшие сколы лакокрасочного покрытия кузова.

Кадр из видео

Mercedes-Benz в кузове W111 выпускался с 1959 по 1971 год. Купе версии 220 SE оснащалось двигателем мощностью 120 л.с.. Таких машин было выпущено всего 14 173 штуки.