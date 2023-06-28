АвтоВАЗ сообщил о регулярных отгрузках Lada Vesta дилерам

Появилась информация о перебоях с выпуском Lada Vesta. "В принципе выпуск Granta идëт стабильно, без некомплекта, чего не скажешь о сборке Vesta", - пишет группа Avtograd news. "РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу производителя.

"С Lada Vesta всё по плану. Да, перебои с некоторыми компонентами возникают, но оперативно устраняются. Отгрузки (в дилерскую сеть - прим. "РГ") регулярные", - сообщили "Российской газете" на АвтоВАЗе.

Продажи Lada Vesta второго поколения стартовали в начале июня. Модель представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно. О том, какие версии новой "Весты" больше всего пользуются спросом у россиян, "РГ" рассказывала в отдельном материале.