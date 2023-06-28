Mercedes-Benz продает билеты на предпремьерный показ нового суперкара

Новый Mercedes-AMG GT можно увидеть до официальной премьеры, но за это нужно заплатить. Немецкий автопроизводитель проведет предпремьерный показ Mercedes-AMG GT второго поколения в рамках специального платного мероприятия, которое пройдет в Аффальтербахе с 10 по 13 июля. Возможность увидеть новинку раньше остальных стоит 450 евро, и билеты на первые три дня уже полностью распроданы. Предпоказ проведут для нескольких групп по 24 человека в каждой.

© Motor.ru / Mercedes-AMG

В стоимость билета входит презентация серийного Mercedes-AMG GT нового поколения, посещение штаб-квартиры AMG, экскурсия по заводу и тест-драйвы моделей SL63, C63 SE Performance и EQE 53. Есть и ограничения: билеты продают только участникам клуба AMG Private Lounge, которые старше 21 года и имеют водительское удостоверение. Каждая группа будет насчитывать не больше 24 человек.

Анонс платного мероприятия сопровождается тизерным изображением нового Mercedes-AMG GT — чтобы сохранить интригу, купе показали под плотным чехлом. Впрочем, дизайн суперкара второго поколения уже рассекречен: еще в начале года снимок автомобиля без всякого камуфляжа слили в Сеть.

Со сменой поколения Mercedes-AMG GT обзаведется новой оптикой, изменится форма бампера и дизайн радиаторной решетки. По некоторым деталям экстерьера купе будет унифицировано с кабриолетом AMG SL, в частности, у них будут одинаковые зеркала заднего вида, дверные ручки и колесные диски.