"Автотор" начнет сборку автомобилей еще двух брендов

Калининградский завод "Автотор" вдвое расширит производственную линейку в 2023 году. Число представленных на площадке брендов увеличится до пяти. Об этом руководители предприятия сообщили на пресс-конференции, на которой присутствует корреспондент "РГ".

В настоящее время завод выпускает 9 моделей трех брендов - Kaiyi, BAIC и SWM. На подходе десятая модель. Между тем, до конца года "Автотор" обещает наладить выпуск 20-22 моделей. Добавится два новых бренда. Их названия пока не сообщили.

Также стало известно, что уже в этом году на предприятии запустят выпуск электрических моделей марки BAIC.