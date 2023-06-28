Ford выпустил пожарный внедорожник Bronco Wildland

Ford передал в дар Службе национальных парков изготовленный на заказ Bronco, который будет использоваться для тушения пожаров в Национальном монументе Банделье.

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Служба национальных парков только что стала намного круче, поскольку Ford подарил специальный пожарный автомобиль для использования в Национальном монументе Банделье в Нью-Мексико. Пожарная установка основана на Bronco Badlands и оснащена пакетом Sasquatch. Последний достоин самого Бигфута, поскольку он добавляет подвеску с высоким клиренсом, передние и задние электронные блокираторы и 17-дюймовые колеса, обутые в 35-дюймовые шины повышенной проходимости.

Модифицированный Bronco оснащен заводской лебедкой Warn, а также защитной решеткой и колесами с красными вставками . К ним присоединяется багажник на крыше, оснащенный световой панелью, аварийным освещением и «современной правительственной системой связи». Последний имеет спутниковое и антенное соединения для обеспечения надежности и резервирования в удаленных средах.

Обновления продолжаются и в салоне, поскольку со стороны переднего пассажира установлен планшет. Он может отображать живое видео с прилагаемого дрона, и Форд отметил, что это дает пожарным «улучшенную воздушную разведку, возможности обнаружения и улучшенную ситуационную осведомленность».

Внедорожник следует по стопам концепции Bronco и Filson Wildland Fire Rig Concept и был подарен через Bronco Wild Fund. Последний стремится «расширить доступ, сохранить и управлять нашими общественными землями» и пожертвовал более 3,7 млн долларов таким организациям, как Государственные парки Америки, Outward Bound, Sons of Smokey и Национальный лесной фонд.