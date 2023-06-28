Россияне потратили на машины с пробегом почти 500 млрд рублей за месяц

Россияне купили подержанных автомобилей на 487,3 миллиарда рублей в мае. Об этом сообщили в «Открытии Авто» по итогам совместного с «Автостатом» исследования рынка легковых машин. Оказалось, что за последний весенний месяц жители РФ потратили на «вторичке» на 85 процентов больше денег, чем в мае 2022 года. Этому поспособствовал как рост цен, так и оживление рынка: в мае-2023 было куплено 501,9 тысячи подержанных легковушек, что на 54 процента больше, чем год назад.

Больше всего денег ушло на возрастные машины, которым 10 и более лет. На них россияне потратили 182,8 миллиарда рублей (вдвое больше, чем в мае-2022). Доля таких автомобилей в финансовой емкости вторичного рынка поднялась с 34,7 до 37,5 процента.

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А вот относительно свежих автомобилей стало меньше. В мае 2023 года на них было потрачено 150,5 миллиарда рублей, что равно 30,9 процента. В мае прошлого года сумма была меньше (100,9 миллиарда), но доля заметно больше — 38,2 процента.

Еще 154,1 миллиарда пришлись на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет, что равно 31,6 процента от всей суммы. Год назад их результат составлял 27,1 процента.

Наиболее популярны в РФ европейские машины: покупка 118,5 тысячи штук обошлась в 177,6 миллиарда рублей. На втором месте расположились японские автомобили (149 тысяч и 165,8 миллиарда рублей). Отечественные авто заняли третье место (116,5 тысячи штук и 35,3 миллиарда).

Что касается сегментов, то почти половина денег была потрачена на кроссоверы и внедорожники. За месяц было куплено 128 тысяч таких автомобиле за 230,9 миллиарда рублей. Однако большим тиражом разошелся В-класс: 168 тысяч штук и 72,7 миллиарда рублей. Также в списке ходовых — модели С- и D-классов с результатом выше 50 миллиардов рублей и долей более 10 процентов.