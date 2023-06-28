Выпуск крупных партий Lada Granta с ABS может начаться в конце июля

Инсайдеры группы "Avtograd news" сообщили, что вместо четырёх автомобилей Lada Granta с системой ABS накануне АвтоВАЗ выпустил только один, отметив, что "по объективным причинам сроки понемногу сдвигаются вправо". Тем не менее на АвтоВАЗе говорят о работе в соответствии с графиком.