Выпуск крупных партий Lada Granta с ABS может начаться в конце июля

АвтоВАЗ о возвращении ABS на Lada Granta: результат близок
Инсайдеры группы "Avtograd news" сообщили, что вместо четырёх автомобилей Lada Granta с системой ABS накануне АвтоВАЗ выпустил только один, отметив, что "по объективным причинам сроки понемногу сдвигаются вправо". Тем не менее на АвтоВАЗе говорят о работе в соответствии с графиком.
"Работа по возвращению этой опции (ABS - прим. "РГ") в Lada Granta идёт очень активно. Результат близок", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе АвтоВАЗа.
По неофициальной информации, выпуск крупных партий "Гранты" с антиблокировочной системой может начаться в конце июля - начале августа. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что ABS вернётся в состав комплектаций Lada Granta этим летом.
Производством ABS для Lada занимается компания "Итэлма", систему выпускают на заводе в Костроме из российско-китайских комплектующих. Массовые поставки должны начаться с июля.