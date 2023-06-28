Эксперт: невозможно регулировать розничные цены в условиях дефицита

Эксперты оценили предложение ограничить наценку на автомобили российской сборки
На автомобили российской сборки предложено ограничить наценку 15%. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей, сообщают "Известия".
В обращении говорится, что российские автомобили с каждым годом только дорожают. По данным статистического агентства "Автостат", в 2020 году цена выросла на 7 процентов, в 2022 году - на 20 процентов. За первый квартал этого года стоимость автомобилей прибавила еще на 11 процентов.
Дилеры искусственно завышают цены, считают авторы обращения. Однако с ними соглашаются не все эксперты.
PRO
Игорь Моржаретто, автоэксперт:
- Идея по большому счету хорошая, но популистская. Чтобы принимать карательные меры, нужно разобраться в причинах происходящего. А причина - дефицит бюджетных автомобилей. Можно, конечно, как в 1918 году, когда не было хлеба, расстреливать спекулянтов. Но в том же году хлеба от этого больше не стало. Репрессивные меры сейчас машин тоже на рынке не прибавят.
В 2019 году дилеры о марже в 15 процентов могли только мечтать. Зачастую продавали машины в ноль, а зарабатывали на других услугах. Но была высокая конкуренция. Сейчас ее нет. Потому что автомобили в дефиците.
В условиях, когда конкуренция высокая, не будет спекуляции. Предполагается, что дефицит бюджетных автомобилей закончится во второй половине этого года. Когда АвтоВАЗ выйдет на полную мощность. Когда китайский автопром еще больше войдет на наш рынок. Сейчас же регулировать цены могут только сами производители. Например, АвтоВАЗ прекратил поставки трем столичным дилерам, которые продавали автомобили не по рекомендованным заводом ценам.
CONTRA
Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза:
- Никакие ограничения работать не будут: дилер заключит с потребителем договор на авто с указанием рекомендованной розничной цены. Но дополнительно заключит договор на дополнительное обородувонаие, страховки и прочее, якобы "добровольные". Не подпишешь их - не подпишешь ДКП на авто. Но выход есть.
Сейчас потребитель загнан палкой в единственный канал продаж авто, к дилерам. Нужно дать альтернативу: возможность покупки авто онлайн, на сайте производителя. Национальный автомобильный союз предлагал АвтоВАЗу такую схему больше месяца назад, но не получил ответа. Тогда компания, заметив волну в СМИ, заявила про "проверки дилеров", по результатам которых будет сокращение поставок или разрыв дилерского соглашения. Но ситуация не изменилась совершенно.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"
- Возникает вопрос: от какой цены эти 15% считать будем? От реальной продажной цены завода? Так она может быть разной для разных дилеров. Или от рекомендованной розничной цены? Так еще и дилеры по разным схемам работают - кто-то выкупает автомобили, другие на факторинге сидят. А контролировать всё это кто будет? Не вообще, а каждый конкретный автомобиль, который мог быть закуплен дилером, например, еще в 2022 году, а продается сегодня?
Что такое российский автомобиль? Надо уже как-то определиться раз и навсегда. Это машина с российским VIN-номером? Это машины российских брендов - ГАЗ, ВАЗ, УАЗ? Или это автомобили только с глубокой локализацией, как того требуют правила госзакупок и льготного автокредитования? Давайте уже как-то определимся.
Невозможно регулировать розничные цены на государственном уровне в условиях дефицита. Точнее - можно, но тогда пышным цветом будет цвести черный рынок, продажа очередей и прочие прелести. Мы через это тоже проходили.
Автомобилей должно быть много - вот единственный рецепт.