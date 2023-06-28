Эксперт: невозможно регулировать розничные цены в условиях дефицита

- Возникает вопрос: от какой цены эти 15% считать будем? От реальной продажной цены завода? Так она может быть разной для разных дилеров. Или от рекомендованной розничной цены? Так еще и дилеры по разным схемам работают - кто-то выкупает автомобили, другие на факторинге сидят. А контролировать всё это кто будет? Не вообще, а каждый конкретный автомобиль, который мог быть закуплен дилером, например, еще в 2022 году, а продается сегодня?