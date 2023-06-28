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Назван надежный кроссовер с ресурсом более 400 тыс. км

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев назвал Citroen C-Crosser самым беспроблемным кроссовером на вторичке. По словам специалиста, французский SUV способен проехать более 400 тыс. км.

Эксперт назвал самый беспроблемный кроссовер на вторичке
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Среди других достоинств автомобиля эксперт также отметил:
  • щедрое базовое оснащение;
  • комфортный и просторный салон;
  • надежность моторов.

На вторичном рынке C-Crosser чаще продается с 2,4-литровой силовой установкой и вариатором. Однако эксперт рекомендует присмотреться к переднеприводному кроссоверу с двигателем 2,0 л и механикой. При своевременном обслуживании двухлитровый движок может проехать 350-400 тыс. км. Таким же ресурсом обладает механическая коробка передач.