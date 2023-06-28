Эксперт назвал самый беспроблемный кроссовер на вторичке

На вторичном рынке C-Crosser чаще продается с 2,4-литровой силовой установкой и вариатором. Однако эксперт рекомендует присмотреться к переднеприводному кроссоверу с двигателем 2,0 л и механикой. При своевременном обслуживании двухлитровый движок может проехать 350-400 тыс. км. Таким же ресурсом обладает механическая коробка передач.