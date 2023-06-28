Эксперт назвал самый беспроблемный кроссовер на вторичке

Назван надежный кроссовер с ресурсом более 400 тыс. км
Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев назвал Citroen C-Crosser самым беспроблемным кроссовером на вторичке. По словам специалиста, французский SUV способен проехать более 400 тыс. км.
Среди других достоинств автомобиля эксперт также отметил:
- щедрое базовое оснащение;
- комфортный и просторный салон;
- надежность моторов.
На вторичном рынке C-Crosser чаще продается с 2,4-литровой силовой установкой и вариатором. Однако эксперт рекомендует присмотреться к переднеприводному кроссоверу с двигателем 2,0 л и механикой. При своевременном обслуживании двухлитровый движок может проехать 350-400 тыс. км. Таким же ресурсом обладает механическая коробка передач.