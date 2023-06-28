В РФ зафиксирован дефицит запчастей к китайским автомобилям

Алексей Сереженкин заявил о дефиците запчастей к китайским автомобилям в России
Владельцы китайских автомобилей в России столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта своих машин. Эксперты автомобильно отрасли в беседе с порталом «Накануне.ру» заявили о проблемах с доступностью к китайским запчастям.
Причина дефицита китайских заключается в загруженности железнодорожных магистралей из Китая. Большинство запчастей поставляются из Китая в Россию на поездах. Большинство запчастей у одних и тех же китайских моделей, но из разных партий не взаимозаменяемы. Также качество китайских машин оставляет желать лучшего. У новых китайких кроссоверов довольно часто выходят из строя коробки передач, а через дилерские центры решить проблему не получается. Продавцы игнорируют покупателей, а на складах нет запчастей. Детали заказывают, но ждать их приходится от месяца и больше.
Сейчас возникла проблема с запчастями у трех китайских брендов — Jetour, Dongfeng и Tank. По словам заместителя директора «Объединения автопроизводителей России» Алексея Сереженкина, объемы продаж китайских автомобилей выросли в 3-4 раза. Однако сейчас у самих дилеров возникают проблемы с доступностью запчастей. Китайцы не ведут электронной базы запчастей, каталогизация подводит. Заказ запчастей делается по номеру, а номер запчасти уже поменяли в Китае, в итоге приходит совсем не та деталь, которая нужна.