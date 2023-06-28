В РФ зафиксирован дефицит запчастей к китайским автомобилям

Владельцы китайских автомобилей в России столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта своих машин. Эксперты автомобильно отрасли в беседе с порталом «Накануне.ру» заявили о проблемах с доступностью к китайским запчастям.

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Причина дефицита китайских заключается в загруженности железнодорожных магистралей из Китая. Большинство запчастей поставляются из Китая в Россию на поездах. Большинство запчастей у одних и тех же китайских моделей, но из разных партий не взаимозаменяемы. Также качество китайских машин оставляет желать лучшего. У новых китайких кроссоверов довольно часто выходят из строя коробки передач, а через дилерские центры решить проблему не получается. Продавцы игнорируют покупателей, а на складах нет запчастей. Детали заказывают, но ждать их приходится от месяца и больше.