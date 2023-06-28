Появились подробности о новом внедорожнике BAIC BJ40

Первая партия собранных внедорожников BAIC BJ40 была ранее представлена компанией «Автотор». К настоящему моменту появились подробности о первых экземплярах. Деталями поделился портал «Китайские автомобили».

© Auto.ru

У BAIC BJ40 достаточно мощная рама. Ее позаимствовали у старшей модели BJ80. Раньше передняя подвеска была на торсионах, сейчас – на двух рычагах с пружинами. Также сзади установили неразрезной мост.

Полный привод – по схеме part-time. 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель способен выдавать 225 л.с. Портал также указывает на отсутствие локализации. Уточняется, что все комплектующие являются китайскими.

Модель отличается наличием съемной крыши. Представлены три съемные секции: над передними креслами и сзади. Створка багажника двойная.

Также сообщается об отсутствии разъемов для зарядки телефона и обогрева. При этом подлокотник в машине присутствует. Есть и

обогрев передних кресел и руля. Последний можно регулировать лишь по высоте.

Производитель решил интересно оформить кнопку запуска двигателя – он замаскировал ее под дефлектор вентиляции.

В автомобиле есть две подушки безопасности, встроенный видеорегистратор, камера заднего вида.