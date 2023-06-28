В Тольятти построили багги «Нива Арта» для сурового бездорожья

В Тольятти построили багги «Нива Арта», которое может передвигаться по полям и суровому бездорожью. Фото и видео машины опубликовал Telegram-канал «Город Тоьятти». Разработкой уникальной «Нива Арта» занималась компания ООО «Ф-Дизайн Плюс».

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По словам директора компании Романа Федика, машина построена на базе вазовской «Нивы» и получила название «Нива Арта». Ад созданием машины трудились инженеры из Тольятти, которые во время разработки машины консультировались с военными и учитывали их рекомендации и пожелания.

Южный автомобиль

У машины были минимизированы электрические элементы и органы управления. Это необходимо для того, чтобы машину можно было легко отремонтировать в полевых условиях. Если у машины пробито колесо, то заменить его можно практически любым, включая от «Газели» или от УАЗа. Решетка радиатора изготовлена из толстой стали, установлен силовой бампер, чтобы можно было разъезжать по лесам.

Южный автомобиль