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В Тольятти построили багги «Нива Арта» для эксплуатации в суровых полевых условиях

В Тольятти построили багги «Нива Арта», которое может передвигаться по полям и суровому бездорожью. Фото и видео машины опубликовал Telegram-канал «Город Тоьятти». Разработкой уникальной «Нива Арта» занималась компания ООО «Ф-Дизайн Плюс».

В Тольятти построили багги «Нива Арта» для сурового бездорожья
© Южный автомобиль

По словам директора компании Романа Федика, машина построена на базе вазовской «Нивы» и получила название «Нива Арта». Ад созданием машины трудились инженеры из Тольятти, которые во время разработки машины консультировались с военными и учитывали их рекомендации и пожелания.

Южный автомобиль

У машины были минимизированы электрические элементы и органы управления. Это необходимо для того, чтобы машину можно было легко отремонтировать в полевых условиях. Если у машины пробито колесо, то заменить его можно практически любым, включая от «Газели» или от УАЗа. Решетка радиатора изготовлена из толстой стали, установлен силовой бампер, чтобы можно было разъезжать по лесам.

Южный автомобиль

В задней части у «Нивы Арта» разместили кассету с шестью пусковыми установками ПТУР. При необходимости ее можно демонтировать, а на ее место установит автоматический гранатомет или пулемет. Также машину можно будет использовать для перевозки раненых.