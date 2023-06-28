В Тольятти построили багги «Нива Арта» для сурового бездорожья

В Тольятти построили багги «Нива Арта» для эксплуатации в суровых полевых условиях
В Тольятти построили багги «Нива Арта», которое может передвигаться по полям и суровому бездорожью. Фото и видео машины опубликовал Telegram-канал «Город Тоьятти». Разработкой уникальной «Нива Арта» занималась компания ООО «Ф-Дизайн Плюс».
По словам директора компании Романа Федика, машина построена на базе вазовской «Нивы» и получила название «Нива Арта». Ад созданием машины трудились инженеры из Тольятти, которые во время разработки машины консультировались с военными и учитывали их рекомендации и пожелания.
У машины были минимизированы электрические элементы и органы управления. Это необходимо для того, чтобы машину можно было легко отремонтировать в полевых условиях. Если у машины пробито колесо, то заменить его можно практически любым, включая от «Газели» или от УАЗа. Решетка радиатора изготовлена из толстой стали, установлен силовой бампер, чтобы можно было разъезжать по лесам.
В задней части у «Нивы Арта» разместили кассету с шестью пусковыми установками ПТУР. При необходимости ее можно демонтировать, а на ее место установит автоматический гранатомет или пулемет. Также машину можно будет использовать для перевозки раненых.