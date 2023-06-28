Новый Skoda Kodiaq получит огромный дисплей и минимум физических переключателей

Раскрыт интерьер кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения. Два дня назад чешская марка подробно рассказала о техническом оснащении новинки, а теперь фотошпионы Motor1 представили снимок ее салона. Часть его скрыта под чехлом, однако главные элементы попали в объектив — знакомый двухспицевый руль и крупные дисплеи приборной панели и мультимедийной системы. Более того, на центральном экране засветилась трехмерная моделька нового Kodiaq.

© Motor.ru / Skoda Kodiaq

Под 12,9-дюймовым центральным дисплеем видна физическая кнопка включения. Ниже видны воздуховоды, которые ранее находились по бокам экрана, а также шайбы — возможно, они относятся к управлению климатической установкой. Селектор передач был перемещен на рулевую колонку, чтобы освободить место на центральном тоннеле для Phone Box с местом для зарядки сразу двух смартфонов.

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За рулем находится еще один крупный экран — это полностью цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Что касается 3D-модели Kodiaq на экране, то она вновь подтверждает, что революции в дизайне от смены поколений ждать не стоит: новый кроссовер будет представлять собой скорее тщательный фейслифтинг актуальной внешности.

При этом чешский бестселлер второй генерации окажется крупнее предшественника. В длину он вырастет на шесть сантиметров, а объем багажника станет на 75 литров больше. Колесная база, впрочем, останется прежней — 2791 миллиметр. Список оснащения освежат матричными фарами, проекционным дисплеем и улучшенным круиз-контролем с функцией Stop and Go.

В гамме двигателей, которую официально раскрыла Skoda, будут два дизельных и два бензиновых мотора, а также плагин-гибридная установка. Базовый кроссовер оборудуют 1,5-литровым двигателем на 150 лошадиных сил, а бензоэлектрическая версия получит установку общей отдачей 204 силы.