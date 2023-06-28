Lada с пробегом продаются вдвое хуже вторичного рынка

Вторичный рынок легковых автомобилей отечественной марки Lada в мае составил 131,7 тыс. авто (+31%), а за 5 месяцев -- 597 тыс. авто (+17,5%). Эти результаты на фоне рынка в целом (+62% в мае и +32% за январь-май) оказались значительно слабее. Как отмечают эксперты «Автостат Инфо», это практически соответствует показателям сегмента отечественных марок (+31,5% и +17,7% соответственно).

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Лучшим регионом для Lada с пробегом в мае стал Приволжский ФО – перерегистрации в размере 32 490 ед. (+28%) в мае и 144 651 ед. (+14,6%) -- с начала года. И такое результат объясняется тем, что именно здесь находится место производства этих машин – Волжский автозавод в Тольятти.

На втором месте – Южный ФО, где перерегистрации Lada в мае составили 25 583 ед. (+76,2%) и 111 900 ед. (+51,6%) с начала года и по май включительно. Данный регион традиционно любит марку Lada, здесь в том числе хорошо продаются и новые Lada.

Третье место рейтинга занимает Центральный ФО. В мае здесь было продано 24 769 ед. Lada с пробегом (+23,2%) и 112 490 ед. (+11,8%) за первые пять месяцев..

Далее идут: Северо-Кавказский ФО с 19 752 ед. (+14,5%) и 96 712 ед. (+10,2%) соответственно; Уральский 11 111 ед. (+28%) и 51 185 ед. (+13,3%); Сибирский ФО с 11 073 ед. (+23,2%) и 50 079 ед. (+7,1); Северо-Западный ФО с 6394 ед. (+21,7%) и 27 601 ед. (+7,5%) и Дальневосточный ФО с 557 ед. (+17,3%) и 2349 ед. (+13%). Дальневосточный авторынок уже три десятилетия предпочитает импортные иномарки с пробегом, естественно, в подавляющем большинстве из Японии, так что подержанные Lada здесь высокой популярностью не пользуются.