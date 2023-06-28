Предполагаемый прототип Lada Iskra сфотографировали рядом с АвтоВАЗом
Один из возможных прототипов Lada сняли на дороге рядом с Центром инжиниринга АвтоВАЗа. Фотографии были опубликованы в группе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».
Машина в плотном камуфляже, однако, несмотря на это видно, что она универсал. Возможно, автомобиль представляет собой прототип Lada Iskra.
В свою очередь в АвтоВАЗе не подтвердили Autonews.ru, но и не опровергли принадлежность закамуфлированного прототипа к новому семейству Lada.
При этом там отметили, что в линейку Iskra войдет седан, универсал и кросс-универсал.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов Соколов в ходе Петербургского международного экономического форума назвал Lada Iskra новой «народной» машиной. Она должна заменить Lada Granta к 2026-2027 году. Глава компании отметил, что производство нового автомобиля стартует в конце 2024 года, а продажи в 2025 году. При этом АвтоВАЗ рассчитывает, что запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку.
Новый автомобиль должен был появиться еще в 2022 году, но весной прошлого года стало известно об уходе концерна Renault из России. Проект оказался под угрозой, однако Renault оставил права на производство машин на данной платформе и срок запуска был просто сдвинут на конец 2024 года.