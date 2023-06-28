В Британии запретили рекламу новых электрокаров Hyundai и Toyota

Британский регулятор запретил рекламу новых электромобилей Toyota и Hyundai из-за того, что они вводят в заблуждение потребителей относительно скорости зарядки и доступности точек питания. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

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"Мы пришли к выводу, что поскольку в рекламе отсутствует информация о факторах, которые могут существенно повлиять на заявленное время зарядки, а также информация о доступности [зарядных пунктов], [эти] утверждения необоснованны и вводят в заблуждение", - говорится в заявлении британского Управления по надзору за рекламой (ASA).

В сообщении на сайте Toyota о новой модели электромобиля bZ4X утверждалось, что с помощью системы быстрой зарядки мощностью 150 кВт автомобиль можно зарядить до 80% примерно за 30 минут. Также было заявлено, что водители могут "легко найти точки быстрой зарядки", особенно на автомагистралях и других крупных маршрутах. Со схожими высказываниями выступила Hyundai относительно электромобиля Ioniq 5.