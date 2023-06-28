Главный акционер BMW раскритиковал энергетическую политику правительства ФРГ

Немецкое правительство ставит под угрозу энергоснабжение предприятий и домохозяйств своей хаотичной и дорогостоящей энергетической политикой, что будет иметь последствия для общественного порядка. Такое мнение выразил основной акционер немецкого автоконцерна BMW Штефан Квандт, сообщает в среду газета Bild.

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По его словам, существует реальная опасность, что в результате действий правящей коалиции равновесие в вопросах энергоснабжения ФРГ "будет нарушено". Это может проявиться в форме "высоких затрат для промышленности и граждан, вынужденных отключений [электроэнергии], нарушений энергоснабжения в нескольких регионах или всего вышеперечисленного", пояснил Квандт. Если не найти баланс между усилиями по защите окружающей среды и распределением налогового бремени для граждан, то общественный порядок может оказаться под угрозой, предупреждает он.

Промышленник считает, что расчеты властей по реализации своих амбициозных целей по защите климата "не оправдались". Хотя посредством ветра и солнца можно получить большое количество электроэнергии, технологий хранения таких объемов не существует", поясняет он.