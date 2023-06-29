Суд отклонил жалобу ГАЗа на отказ арестовать российские активы Volkswagen

Группа ГАЗ решила не добиваться ареста российских активов компании Volkswagen. Как сообщает ТАСС, первый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе ГАЗа на отказ со стороны Арбитражного суда Нижегородской области арестовать активы концерна Volkswagen AG. При этом, как следует из материалов суда, в конце июня Горьковский автозавод сам подал ходатайство об отказе от поданной ранее апелляционной жалобы.

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До весны прошлого года Volkswagen производил на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде четыре модели: Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Весной сборка была приостановлена из-за сокращения поставок автомобильных комплектующих на территорию России и проблем с логистикой. В конце мая Группу ГАЗ включили в санкционный список Минфина США, а это означало, что фирмам, сотрудничающим с российской компанией, грозят вторичные санкции. В связи с этом Volkswagen принял решение о полном прекращении производства машин в Нижнем Новгороде.

Спустя год, в марте 2023-го, ГАЗ потребовал с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей из-за досрочного расторжения соглашения о контрактной сборке машин. Все активы Volkswagen были арестованы, но спустя две недели арест сняли. Тогда ГАЗ подал второй иск, уже на 28,4 миллиарда рублей, и значительная часть этой суммы была компенсацией упущенной выгоды. Но суд отказал автозаводу в иске и не стал повторно арестовывать имущество Volkswagen, после чего ГАЗ подал жалобу.