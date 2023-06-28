Mercedes-Benz выпустит прощальную серию "геликов"

Mercedes-Benz оставит G-class без V8 и выпустит особую прощальную серию
Компания Mercedes-Benz представила лимитированную версию внедорожника G500 с двигателем V8, которая получила название Final Edition. Как сообщает журнал Auto.ru, всего будет выпущено лишь 1,5 тысячи таких «Гелендвагенов», после чего модель больше не будет оснащаться восьмицилиндровыми моторами.
Сразу назовем цену эксклюзива — от 196 тысяч евро (почти 18,5 млн рублей). Официально запуск приурочен к 30-летию со дня появления на этом классе авто восьмицилиндрового двигателя. Впервые это произошло в 1993 году с модификации 500 GE V8.
Текущие G500 будут отличаться одним из трех цветов кузова — это оттенки черного, белого и оливкового. Также внедорожникам расширят применение на кузове хромированной отделки и укомплектуют оригинальными колесами на 20 дюймов. Кроме того, в боковые зеркала встроят лампы, которые будут проецировать на асфальт надпись: «Stronger than Time».
Дополнит комплектацию аудиосистема Burmester, особо комфортные кресла и пакет отделки кожей. Цветовая гамма привязана к цвету кузова. В ключе появится памятная табличка в виде серебряной монеты.
Предположительно, полностью завершится производство машин в марте следующего года. После этого на заводе, скорее всего, запустят выпуск машин с двигателем V6.