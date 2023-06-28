Mercedes-Benz выпустит прощальную серию "геликов"

Компания Mercedes-Benz представила лимитированную версию внедорожника G500 с двигателем V8, которая получила название Final Edition. Как сообщает журнал Auto.ru, всего будет выпущено лишь 1,5 тысячи таких «Гелендвагенов», после чего модель больше не будет оснащаться восьмицилиндровыми моторами.

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Сразу назовем цену эксклюзива — от 196 тысяч евро (почти 18,5 млн рублей). Официально запуск приурочен к 30-летию со дня появления на этом классе авто восьмицилиндрового двигателя. Впервые это произошло в 1993 году с модификации 500 GE V8.

Текущие G500 будут отличаться одним из трех цветов кузова — это оттенки черного, белого и оливкового. Также внедорожникам расширят применение на кузове хромированной отделки и укомплектуют оригинальными колесами на 20 дюймов. Кроме того, в боковые зеркала встроят лампы, которые будут проецировать на асфальт надпись: «Stronger than Time».

Дополнит комплектацию аудиосистема Burmester, особо комфортные кресла и пакет отделки кожей. Цветовая гамма привязана к цвету кузова. В ключе появится памятная табличка в виде серебряной монеты.