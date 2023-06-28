Новый КамАЗ «Компас 5» оказался значительно дороже «Газели Next»

Российский производитель КамАЗ запустил продажи 3,5-тонного грузовика «Компас 5». Управлять грузовиком можно при наличии водительского удостоверения категории B. Как пишет портал Quto, грузовики «Компас 5» уже поступили к официальным дилерам, а цены на них оказались гораздо выше основного конкурента «Газели Next».

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Грузовик КамАЗ «Компас 5» оснащается 2,2-литровым дизелем КамАЗ-580 мощностью 220 лошадиных сил. С ним стыкуется пятиступенчатая механическая коробка передач. Стоимость грузовика составляет 4,38 млн рублей.

На покупке нового грузовика можно сэкономить. До конца июля первым покупателям «Компас 5» предоставляют скидку 700 000 рублей, а если сдать свой старый автомобиль по программе трейд-ин, то можно получить дополнительную экономию 200 000 рублей. Но даже с учетом всех скидок цена оказалась слишком высокой.