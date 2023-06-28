"Автотор" планирует выпуск электромобиля BAIC в IV квартале 2023 года

"Это [начало производства электромобиля BAIC] будет в любом случае где-то в IV квартале. Модель, в том числе эти модели на ДВС, они есть и в электрическом исполнении", - рассказал он.

"Автотор" начал промышленную сборку автомобилей китайского бренда BAIC в апреле 2023 года. Первыми моделями, которые начали собирать на предприятии, стали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск семи моделей этого бренда.

Стратегическое партнерство "Автотор" и BAIC предусматривает сотрудничество в организации производства и реализации автомобилей марки BAIC в России, а также в углублении технологии производства, увеличении уровня локализации автокомпонентов. В мае компании подписали соглашение о расширении сотрудничества как в рамках действующего производства, так и в части разработок автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также создания производств автокомпонентов на производственной площадке "Автотор".