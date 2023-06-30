Внеурочную сборку Lada отложили на два месяца

Предполагалось, что с сентября на АвтоВАЗе начнёт действовать новый режим работы - с дополнительным часом к основной смене (оплачивается в двойном размере). Однако, согласно новому приказу, обнародованному группой "Нетипичный АвтоВАЗ", это случится позднее.

Новый график со сверхурочным часом работы конвейера начнёт действовать с 1 ноября 2023 года. Причина в приказе обозначена больше абстрактно, чем конкретно: в связи с изменением плана производства на 2023 год. Согласно последней редакции плана, корректировавшегося уже трижды, по итогам 2023 года будет выпущено примерно 401 тысяча автомобилей Lada.