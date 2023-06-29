Рамный Fiat Titano повторил исходный Peugeot Landtrek

Без сюрприза: рамный пикап Fiat Titano внутри повторил исходный Peugeot Landtrek
Внешне модель итальянской марки тоже почти не отличается от «француза». На рынок новый Фиат выйдет до конца текущего года.
Рамный пикап компания Fiat официально анонсировала еще в конце прошлого года, опубликовав фото замаскированного прототипа. Первые тизеры появились в мае, тогда же было объявлено имя модели – Titano. Ну а теперь марка засветила интерьер. Напомним, грядущий грузовик пока заявлен только для Бразилии, и он не является оригинальным Фиатом – это клон Peugeot Landtrek. Последний в строю с 2020-го, «француз» представлен в странах Африки и Латинской Америки (но не в Бразилии). Причем Landtrek, в свою очередь, сделан вместе с китайским Changan, и у него есть родные братья: Kaicene F70 (он же Changan Hunter на экспортных рынках) и Changan Lantop (в России это Changan Hunter Plus).
Внешние отличия Fiat Titano от исходного Пежо свелись к другим радиаторной решетке, эмблемам да шильдикам. Внутри же новый Фиат и вовсе дословно повторяет донора – заменили только логотип. Как и для Landtrek, для модели итальянской марки предусмотрены кожаная обивка, мультимедийная система с крупным экраном, камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала, система помощи при спуске.
Peugeot Landtrek доступен с однорядной или четырехдверной кабиной, вдобавок он бывает в виде шасси с кабиной для установки надстроек. А вот Titano вполне могут предложить исключительно в двухрядном исполнении. Длина аналогичного «француза» равна 5330 мм, его грузовой площадки – 1630 мм, колесная база – 3180 мм. Грузоподъемность Landtrek – от 1 до 1,2 тонны в зависимости от версии.
Про технику марка все еще не рассказала. Бразильские профильные СМИ прочат Titano турбодизель 2.2 от Fiat Ducato. В моторную гамму Peugeot Landtrek входят турбодизель 1.9 (150 л.с., 350 Нм) и бензиновая «турбочетверка» 2.4 (210 л.с., 320 Нм), коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Привод задний или полный.
Полноценную премьеру Fiat Titano должен справить в ближайшее время. Пока нет информации о планах компании продавать пикап за пределами бразильского рынка.