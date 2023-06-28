Средний размер автокредитов в России достиг рекордных значений

Средний размер автокредитов в России по итогам мая составил 1,34 миллиона рублей. Это рекордное значение с начала 2022 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Уточняется, что в апреле 2023 года этот показатель составил 1,32 миллиона рублей, а в мае 2022 – 1,2 миллиона. Таким образом, средний размер автокредита в мае 2023 года вырос на 11,7% по сравнению с прошлым годом.

При этом количество оформленных кредитов упало после пятимесячного роста. Согласно имеющимся данным, самые крупные кредиты оформлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом быстрее всего размер кредитов вырос в Вологодской области, Татарстане, Саратовской области и Удмуртии.

Источник также отмечает, что рост среднего автокредита перестал совпадать с увеличением общего числа взятых кредитов. Как считают аналитики Национального бюро кредитных историй, это временное явление, связанное с майскими праздниками. Кроме того, аналитики также предполагают, что по итогам 2023 года общий объём автокредитования в России побьёт рекорд. Эксперты объясняют это ростом цен на автомобили и реализацией отложенного спроса – на сегодняшний день рынок начинает «привыкать к неопределённости», при этом количество предложений медленно увеличивается.