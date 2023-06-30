$87.03+1.4195.11+1.24

Марка Omoda рассказала, когда начнутся продажи спортверсии седана S5 GT

В настоящее время завершены сертификационные испытания спортивной версии седана Omoda S5 GT. Первый экземпляр предназначен для амбассадора марки, имя которого пока не раскрывается.

Omoda рассказала, когда начнутся продажи спортверсии седана S5 GT
© Omoda

Новинка отличается от стандартной версии седана, поступившего в продажу в мае этого года, дизайном решётки радиатора, чёрно-глянцевыми колёсными дисками, ярко-оранжевыми тормозными тормозными суппортами, салоном с прострочкой из красной нити.

Omoda S5 GT оснащён 150-сильным турбомотором 1,6 литра и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

Старт продаж спортивной версии седана запланирован на август.

Omoda

Купить Omoda S5 можно за 2159 900 - 2 469 900 рублей. Модель предложена с атмосферником на 113 л.с. и турбомотором 1,5 литра мощностью 147 л.с., оба идут в паре с вариатором.

В настоящее время Omoda S5 импортируется из Китая, но в будущем производство могут наладить в России - на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.