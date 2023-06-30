Omoda рассказала, когда начнутся продажи спортверсии седана S5 GT

В настоящее время завершены сертификационные испытания спортивной версии седана Omoda S5 GT. Первый экземпляр предназначен для амбассадора марки, имя которого пока не раскрывается.

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Новинка отличается от стандартной версии седана, поступившего в продажу в мае этого года, дизайном решётки радиатора, чёрно-глянцевыми колёсными дисками, ярко-оранжевыми тормозными тормозными суппортами, салоном с прострочкой из красной нити.

Omoda S5 GT оснащён 150-сильным турбомотором 1,6 литра и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

Старт продаж спортивной версии седана запланирован на август.

Omoda

Купить Omoda S5 можно за 2159 900 - 2 469 900 рублей. Модель предложена с атмосферником на 113 л.с. и турбомотором 1,5 литра мощностью 147 л.с., оба идут в паре с вариатором.