Лукашенко обязал чиновников покупать автомобили местного производства

Госорганам и организациям Белоруссии предписали закупать для служебных нужд легковые автомобили, которые произведены на белорусско-китайском предприятии «БелДжи». Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

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Автомобили производства «БелДжи» обязали приобретать государственные юридические лица, хозяйственные общества, банки, сельскохозяйственные организации, а также унитарные предприятия, учредителями которых выступают организации с долей государства более 50%, говорится в документе.

При этом закупка машин иностранного производства допускается службой безопасности президента Белоруссии, органами системы обеспечения национальной безопасности, финансовых расследований, комитетом государственного контроля, а также другим органам и организациям в особых случаях.

Закон устанавливает максимальный размер стоимости закупаемых служебных автомобилей в зависимости от должностей тех, кто будет эти машины использовать. К примеру, для руководителей госорганов он составляет 3,43 тыс. базовых величин, или около 3,6 млн руб. по текущему курсу Нацбанка Белоруссии. Основные положения указа вступят в силу через три месяца после опубликования.