В России стало не хватать водителей грузовиков

В России нехватка водителей грузовиков массой более 3,5 тонн составляет 21 процент. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ГК «Маршалл» Михаила Белоусова.

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По его словам, в настоящее время мало кто хочет идти в эту профессию. Также он указал на отсутствие нормальных условий и стоянок.

Помимо этого, Белоусов заявил, что не все автошколы готовят таких водителей.

Замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи подобная профессия становится все менее привлекательной.