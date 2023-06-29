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"Известия": нехватка водителей грузовиков в стране составляет 21%

В России нехватка водителей грузовиков массой более 3,5 тонн составляет 21 процент. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ГК «Маршалл» Михаила Белоусова.

В России стало не хватать водителей грузовиков
© Газета.Ru

По его словам, в настоящее время мало кто хочет идти в эту профессию. Также он указал на отсутствие нормальных условий и стоянок.

Помимо этого, Белоусов заявил, что не все автошколы готовят таких водителей.

Замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи подобная профессия становится все менее привлекательной.

«Средний возраст водителя грузовиков составляет 48–52 год и продолжает увеличиваться», — сказал Белоусов. Средний прирост предложения о сотрудничестве в сфере логистики и транспорта составил 38 процентов за четвертый год.

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