Обновленный Hyundai Tucson вышел на новые испытания в Альпах

Hyundai Tucson 2024 замечен на новой тестовой сессии, на этот раз немного дальше от штаб-квартиры бренда в Германии. Его технические специалисты решили переехать в Альпы, где прототип был пойман во время испытаний с прицепами. Покрытый камуфляжем компактный кроссовер раскрывает некоторые очень интересные детали на этих новых шпионских фотографиях.

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Tucson полностью замаскирован, как будто это была совершенно новая модель. Новые шпионские фото более показательны, так как мы видим, что фейслифтинг будет не таким простым. Его решетка имеет новый формат, но по-прежнему показывает секцию боковых гребней, которые освещаются, хотя бренд изменил фары, придав им более современный вид. Даже бампер также представит модернизированные линии.

Задние фонари, отличительная черта этого внедорожника, также будут переработаны, хотя больше повлияют на световую диаграмму функций, сохраняя перекладину, которая их соединяет, чуть ниже заднего стекла. Бренд позаботился о том, чтобы ни одна новая деталь не ценилась больше, чем необходимо, но она демонстрирует задний бампер с новой обработкой. Отражатели были перемещены в более низкое положение, как и вставка из матового хрома внизу.

Прототип обновленного Hyundai Tucson также демонстрирует свой интерьер, полностью покрытый камуфляжем, что указывает на то, что в нем будут изменения. Судя по изображениям, все указывает на то, что южнокорейский бренд не будет делать ставку на большой экран, как в новом поколении KONA, а сохранит текущую приборную панель с большим сенсорным экраном, занимающим центральную консоль и часть трансмиссии.

По оценкам корейской фирмы, он поступит в продажу к концу года с оптимизированной линейкой двигателей, которые будут по-прежнему полностью электрифицированы.