В Россию завезли из Китая автомобили Skoda

В Россию начали поставлять новые автомобили Skoda Rapid по схеме параллельного импорта из Китая. Так, дилеры начали предлагать рестайлинговую модель Skoda Rapid, которая оснащается бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 112 лошадиных сил. В паре с двигателем установлена классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Стоят такие автомобили у дилеров порядка 2,2 млн рублей.

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Также дилеры начали поставлять из Китая и другие бюджетные модели Skoda. Например, компактный кроссовер Skoda Kamiq GT с аналогичными Skoda Rapid мотором и коробкой передач предлагается за 3 млн рублей. Китайская Skoda Octavia по схеме параллельного импорта продается за 2,3-2,5 млн рублей. Лифтбек оснащен также 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 112 лошадиных сил. Однако в Китае Skoda Octavia выпускается немного в упрощенном виде. В комплектацию входят две подушки безопасности, кондиционер, ABS, ESP, но отсутствует электрообогрев кресел.