Opel подготовил обновление для линейки Corsa

Opel подготовил среднее обновление для линейки Corsa, посадив хэтчбек с передней решеткой Visor, технически улучшенными матричными фарами и некоторыми другими обновлениями.Снаружи надпись Corsa на двери багажного отделения может быть окрашена в более светлый или темный тон. Внутри сиденья, рулевое колесо и рычаг переключения передач — все новое. Информационно-развлекательная система имеет 10-дюймовый дисплей и работает на процессоре Snapdragon. Компания заявляет, что все телефоны, подключенные через Apple CarPlay и Android Auto, теперь будут заряжаться по беспроводной сети без потери связи.Что касается двигателя, ваш основной вариант — это 1,2-литровый мягкий гибрид, доступный в вариантах 100 л.с. и 136 л.с. Вы также можете выбрать негибридный и нетурбодвигатель с мощностью 74 л.с или выбрать неэлектрифицированную турбодвигатель мощностью 98 л.с. (97 л.с. / 72 кВт) или 128 л.с.