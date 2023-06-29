Необычный летающий автомобиль Alef получил сертификацию на полёты в США

Летающий автомобиль Alef Aeronautics, относящийся к транспортным средствам с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL) получил официальное разрешение на полеты от правительства США.

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Компания объявила сегодня, что она получила специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Это первый раз, когда транспортное средство такого рода было сертифицировано в США.

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FAA работает над обновлением своей политики в этом секторе по мере появления новых и инновационных концепций eVTOL. Еще одной обязанностью FAA является регулирование взаимодействия между eVTOL и наземной инфраструктурой.

Это привело к выдаче специального сертификата летной годности компании Alef Aeronautics, ограничивающего места и задачи, для которых их прототипу eVTOL разрешено летать.

Летающий автомобиль Alef имеет 100% электрическую силовую установку. Он может проехать 320 километров, как автомобиль, а запас хода по воздуху составляет 170 километров. Джим Духовны, главный исполнительный директор Alef, выразил готовность перейти к следующему этапу разработки:

«Мы очень рады получить этот сертификат от FAA. Он позволяет нам приблизиться к тому, чтобы сделать поездки на работу для людей более экологичными и быстрыми».

Компания Alef вышла на сцену в октябре 2022 года, представив полноразмерный макет летающего автомобиля и два работающих полноразмерных прототипа. Alef состоит из сферического пассажирского салона, рассчитанного на одного или двух пассажиров (очень похожего на капсулы из фильма «Парк Юрского периода»), установленного внутри коробчатой раме.

Интересно, что пассажирская капсула будет всегда сохранять своё горизонтальное положение, а вот корпус может наклоняться во время полёта.

Имя Alef соответствует первой букве финикийского, арамейского, еврейского, арабского, персидского, сирийского и других алфавитов.